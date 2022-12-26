Кассано: Месси взял Аргентину за руку и отвёл на вершину мира

Бывший итальянский футболист Антонио Кассано в разговоре с журналистами очень лестно высказался по поводу игры звёздного аргентинского форварда Лионеля Месси.

Кассано сказал, что до Месси никто не делал ничего подобного, ведь форвард просто взял Аргентину за руку и довёл её до вершины мира. Итальянец отметил, что Лионель играл на нескольких позициях, но везде был лучшим.

«Я рад за Лионеля и за его семью, которые до этого настрадались из-за поражений аргентинской сборной», - добавил Кассано.

Напомним, что 35-летний Лионель Месси вместе с аргентинской сборной в финале катарского мундиаля по пенальти обыграл французов.