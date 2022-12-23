Сунесс раскритиковал поведение Эмилиано Мартинеса

Бывший шотландский футболист «Ливерпуля» Грэм Сунесс высказался о поведении Эмилиано Мартинеса после победы на чемпионате мира - 2022.

«Неужели кто-то действительно находит такие вещи забавными? Мартинес дискредитировал себя и всю страну. Он выглядел как вульгарный клоун», — приводит слова Сунесса издание Daily Mail. Эксперт отметил, что ему нравится игра аргентинского голкипера, но его поступок является неуважительным для хозяев турнира и даже для самого Мартинеса.

Напомним, что вратарь «Астон Виллы» стал лучшим кипером катарского мундиаля.