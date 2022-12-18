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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Хакими: «Сборная Марокко горда и полна радости»

18 Декабря 2022 • 09:55 Комментировать
Хорватия
2:1
Марокко
окончен

Защитник «ПСЖ» и сборной Марокко Ашраф Хакими подвёл итоги выступления африканской команды на чемпионате мира.

Напомним, вчера, 17 декабря, марокканцы уступили Хорватии (1:2) в матче за третье место. По словам футболиста, несмотря на поражение, все в сборной Марокко гордятся проделанной работой на этом турнире.

«Мы подняли имидж континента. Четвёртое место — историческое достижение. Сборная Марокко горда и полна радости. Есть отличные сборные, которые не попали в полуфинал», — цитирует Хакими EFE.

Отметим, что выход марокканцев в полуфинал катарского мундиаля стал наивысшим достижением африканских сборных на чемпионатах мира.

Турнир завершится сегодня, 18 декабря, финальной игрой между Аргентиной и Францией. Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Сборная Марокко Ашраф Хакими
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