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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Гинер рассказал, какие команды на ЧМ-2022 доставили ему удовольствие

22 Декабря 2022 • 19:46 Комментировать
Аргентина
3:3
Франция
окончен после пенальти

Президент московского ЦСКА Евгений Гинер рассказал, от каких команд во время просмотра чемпионата мира в Катаре получал настоящее удовольствие.

«Сборные Марокко, Коста-Рики, Японии. Они выходили и им терять было нечего», - цитирует Гинера «Спорт-Экспресс».

Марокканцы на турнире стали первой в истории африканской командой, которая добралась до стадии полуфинала. А японцы стали победителями квартета Е, обыграв сначала немцев, а потом испанцев.

Сборная Коста-Рики, хоть и заняла последнее место в группе Е, но всё равно смогла добыть в квартете победу над сборной Японии и навязать борьбу сборной Германии в последнем туре группового этапа.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Японии Евгений Гинер Сборная Коста-Рики Сборная Марокко
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