Гинер рассказал, какие команды на ЧМ-2022 доставили ему удовольствие

Президент московского ЦСКА Евгений Гинер рассказал, от каких команд во время просмотра чемпионата мира в Катаре получал настоящее удовольствие.

«Сборные Марокко, Коста-Рики, Японии. Они выходили и им терять было нечего», - цитирует Гинера «Спорт-Экспресс».

Марокканцы на турнире стали первой в истории африканской командой, которая добралась до стадии полуфинала. А японцы стали победителями квартета Е, обыграв сначала немцев, а потом испанцев.

Сборная Коста-Рики, хоть и заняла последнее место в группе Е, но всё равно смогла добыть в квартете победу над сборной Японии и навязать борьбу сборной Германии в последнем туре группового этапа.