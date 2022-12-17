Канте, Погба и Кимпембе приедут завтра на финал чемпионата мира, чтобы поддержать Францию

Травмированные футболисты сборной Франции завтра приедут на финал чемпионата мира в Катаре, чтобы поддержать свою команду. По информации от Le Parisien, на матче с Аргентиной будут присутствовать полузащитники Поль Погба и Н’Голо Канте, а также защитник Преснел Кимпембе. Напомним, все трое пропускают нынешний мундиаль из-за повреждений.

По сведениям источника, в список приглашённых гостей на попал нападающий Карим Бензема, который изначально попал в заявку команды на чемпионат мира, но затем выбыл из строя из-за травмы и уехал из Катара.

Матч между Аргентиной и Францией состоится завтра в 18:00 по московскому времени. Подопечные Дидье Дешама могут защитить титул чемпионов мира.