Мбаппе сравнялся с Пеле по количеству голов на чемпионатах мира

Сборная Аргентины сражается со сборной Франции в финальном матче чемпионата мира, команды забили друг другу уже по три мяча, и со стороны сборной Франции все три мяча были забиты Килианом Мбаппе.

За один матч Мбаппе стал самым молодым игроком, который забил десять и более мячей в матчах чемпионата мира, а всего их у него сейчас двенадцать - и он сравнялся с Пеле по количеству мячей в рамках Мундиаля. Следующая цель - это его соотечественник Жюст Фонтен, а также Лионель Месси. Но это уже на следующем чемпионате мира.

Следить за событиями игры между сборными Аргентины и Франции в финале чемпионата мира в Катаре можно в формате прямой онлайн-трансляции.