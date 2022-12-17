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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Новосельцев прокомментировал защиту титула французской сборной

17 Декабря 2022 • 11:11 Комментировать
Аргентина
...
Франция
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18.12 18:00

Бывший защитник национальной сборной России Иван Новосельцев прокомментировал предстоящий финальный поединок ЧМ-2022.

«Будет ли французам сложнее защищать титул? Думаю, не имеет смысла говорить об этом», - цитирует Новосельцева «Матч ТВ».

Футболист связал такое суждение с тем, что в данный момент во французской команде присутствует довольно большая группа игроков, ранее не выигрывавших кубок мира.

Сам титул чемпионов мира 2022 года поднимет как престиж страны, так и престиж сборной, считает Новосельцев.

Главный матч катарского соревнования состоится завтра в 18:00, соперником французов будет команда Аргентины.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Чм-2022 Иван Новосельцев
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