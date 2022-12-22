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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Карасёв: «Ни секунды не жалел, что меня нет на ЧМ-2022»

22 Декабря 2022 • 21:39 Комментировать
Аргентина
3:3
Франция
окончен после пенальти

Арбитр ФИФА Сергей Карасёв прокомментировал своё настроение после пропуска матчей катарского чемпионата мира.

«Ни секунды не жалел, что меня нет на чемпионате мира. Честно. Объясню, почему. С февраля мы понимали, что вряд ли удастся поработать в Катаре, то есть прошло много времени. Это первое. А второе - как показала практика, на турнирах ФИФА, где мы были, практически ничего не судили. Хотя уровень нашей работы оценивали высоко», — заявил один из самых известных арбитров России в интервью изданию«РБ Спорт».

Карасёв отметил, что на всех предыдущих соревнованиях международного уровня его бригаде не доставались матчи решающих стадий. Из-за этого, по словам Карасёва, на сердце остался лишь лёгкий рубец из-за пропуска ЧМ-2022.

Напомним, что ранее российский судья работал на двух чемпионатах Европы и российском мундиале. В 2021 году его бригада обслуживала матч за Суперкубок УЕФА.

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Евро-Футбол.Ру,
Сергей Карасёв Чм-2022
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