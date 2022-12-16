Ананко поделился прогнозом на финал чемпионата мира

В Катаре подходит в своей кульминации чемпионат мира по футболу, в финальном матче сразятся сборные Франции и Аргентины. Своим прогнозом на решающий матч всего турнира поделился бывший футболист московского «Спартака» Дмитрий Ананко. Он воздерживается от того, чтобы обозначить явного фаворита, но дал понять, что игра Месси станет более важным фактором, чем действия лидера французской сборной - Килиана Мбаппе.

- Конечно, наличие Месси, который показывает ту игру, которую умеет, будет намного опаснее. Много от чего зависит - от быстрого гола, травм и другого. Но считаю, что шансы 50 на 50 у обеих команд, - цитирует слова Ананко новостное агентство ТАСС.