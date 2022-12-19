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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Кафанов оценил игру Мартинеса в финале ЧМ-2022

19 Декабря 2022 • 13:53 Комментировать
Аргентина
3:3
Франция
окончен после пенальти

Тренер вратарей российской национальной команды Виталий Кафанов высказался об игре Эмилиано Мартинеса в финале ЧМ-2022.

«Мартинес не просто так получил звание лучшего вратаря. Он прошел очень трудный путь, преодолел множество препятствий. И второе, на 120-й минуте игрок французской сборной вышел один в один. Но Мартинес спас! И потом взял пенальти! Герой», — приводит слова специалиста издание «Спорт-Экспресс». По его мнению, именно в таком случае можно сказать, что голкипер выиграл матч.

Напомним, что по итогам катарского мундиаля Мартинес получил «Золотую перчатку», став лучшим вратарём чемпионата мира.

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Евро-Футбол.Ру,
Виталий Кафанов Эмилиано Мартинес
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