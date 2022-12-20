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Источник: Бензема обвинил Дешама в двойных стандартах

20 Декабря 2022 • 22:54 Комментировать
Аргентина
3:3
Франция
окончен после пенальти

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема вновь не поладил с главным тренером сборной Франции Дидье Дешамом.

Как уже сообщалось, футболист был недоволен решением наставника отправить его домой до начала мундиаля из-за травмы, которая, как считал 34-летний форвард, не столь серьёзна. Согласно сведениям RMC Sport, Дешам объяснил свой ход желанием иметь в распоряжении только игроков, находящихся в оптимальной форме с первого матча ЧМ-2022, однако в случае с Рафаэлем Вараном данное условие соблюдено не было. Лидер «Реала» посчитал такое отношение к себе несправедливым, обвинив рулевого в двойных стандартах.

Напомним, что сразу после завершения турнира Карим Бензема объявил о завершении карьеры в сборной Франции.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карим Бензема Сборная Франции Дидье Дешам Рафаэль Варан
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