Мбаппе в первом тайме финала чемпионата мира коснулся мяча всего 11 раз

Один из самых звёздных игроков сборной Франции Килиан Мбаппе коснулся мяча в первом тайме финального матча против сборной Аргентины всего 11 раз. Для сравнения, меньше него касаний совершили только французы Маркус Тюрам и Коло-Муани, но они оба вышли на замену в конце первого тайма на 41-й минуте.

Отметим, у Мбаппе – пять забитых мячей на текущем чемпионате мира. Он второй в списке бомбардиров турнира.

Пока дела у сборной Франции в финале идут плохо, «трёхцветные» проигрывают со счётом 0:2. У «альбиселесте» отличились Лионель Месси, реализовавший пенальти и Анхель Ди Мария, замкнувший контратаку.