Осинькин выбрал лучшего в паре Месси - Роналду

Наставник самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин во время разговора с журналистом «Спорт-экспресса» поделился мнением о финале чемпионата мира – 2022 между сборными Аргентины и Франции.

«На последнем временном этапе Месси - лучший игрок. В сравнении с Роналду у него появился весомый аргумент - кубок мира. Криштиану вряд ли выиграет этот трофей», - приводит слова специалиста «Спорт-экспресс».

В финале чемпионата мира Аргентина победила Францию (3:3, 4:2 пен.). Месси был признан лучшим футболистом турнира, отметившись семью забитыми мячами и тремя результативными передачами.