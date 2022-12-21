Белоус: В финале ЧМ-2022 был очень интенсивный футбол

Известный российский менеджер Юрий Белоус в разговоре с журналистами высказался по поводу финала катарского чемпионата мира по футболу.

Белоус сказал«РБ-Спорту», что редко пересматривает футбольные матчи, но для финала мундиаля сделал исключение. Функционер отметил, что в финальном поединке был очень интенсивный футбол со стороны обеих команд.

«Футбол в 70-80 года и сегодняшний — просто небо и земля. Прессинг и интенсивность, которые сейчас существуют в современном футболе — это заметный шаг вперёд», - добавил Белоус.

Напомним, что в финале катарского турнира сборная Аргентины в серии пенальти обыграла французов и завоевала титул.