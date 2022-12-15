Бородюку импонирует футбол французской сборной

Бывший футболист российской сборной Александр Бородюк внимательно следит за событиями чемпионата мира в Катаре. Он наслаждается игрой действующего чемпиона мира - по его мнению, сборная Франции демонстрирует именно тот футбол, который ему, Бородюку, очень импонирует.

- Сборная Франции показывает такой футбол, который мне импонирует. У них есть разнообразие, они показывают игровую аритмию на поле. Когда необходимо — отдают территорию, играют на контратаках. Так делают классные команды, - заявил экс-футболист в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что сборная Франции пробилась в финал чемпионатов мира в четвертый раз в своей истории - и все это случилось за последние семь розыгрышей самого престижного футбольного турнира в мире.