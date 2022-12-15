Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Финал
Аргентина Аргентина
Франция Франция
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Бородюку импонирует футбол французской сборной

15 Декабря 2022 • 06:45 Комментировать
Аргентина
...
Франция
18.12 18:00

Бывший футболист российской сборной Александр Бородюк внимательно следит за событиями чемпионата мира в Катаре. Он наслаждается игрой действующего чемпиона мира - по его мнению, сборная Франции демонстрирует именно тот футбол, который ему, Бородюку, очень импонирует.

- Сборная Франции показывает такой футбол, который мне импонирует. У них есть разнообразие, они показывают игровую аритмию на поле. Когда необходимо — отдают территорию, играют на контратаках. Так делают классные команды, - заявил экс-футболист в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что сборная Франции пробилась в финал чемпионатов мира в четвертый раз в своей истории - и все это случилось за последние семь розыгрышей самого престижного футбольного турнира в мире. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Александр Бородюк
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АРГЕНТИНА ФРАНЦИЯ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 15 Декабря
07:28 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Во Франции после полуфинала ЧМ-2022 в результате конфликта погиб 14-летний подросток
07:01 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Роберто Соса: «Дух Марадоны вселился в Месси»
06:45 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Бородюку импонирует футбол французской сборной
06:38 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Президент Федерации футбола Саудовский Аравии опроверг информацию о «Роллс-Ройсах»
05:43 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Роналдиньо также присоединился к своим бывшим партнёрам по сборной в Катаре
05:08 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Саттон: «Марокко всё равно остаётся Золушкой турнира»
04:48 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Сборная Франции пробилась в финал чемпионата мира в четвёртый раз за семь последних турниров
03:51 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Дрогба: «Аргентина сыграет жёстко, французы не любят жёсткий футбол»
03:40 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Рио Фердинанд: «Звёзды складываются в пользу Месси»
03:34 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Бородюк: «Аргентина полностью переиграла хорватов»
03:23 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Линекер видит большое сходство между Аргентиной образца 1986 года и нынешней
03:10 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Федун рассказал, за кого будет болеть в финале чемпионата мира - 2022
03:04 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Аршавин: «Роналду будет рыдать и грызть ногти, чтобы Месси не выиграл ЧМ»
02:56 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Вратарь сборной Марокко: «Мечтали о победе и выходе в финал»
02:49 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Дешаму задали вопрос об участии Бензема в финале чемпионата мира
Все новости
Рекомендуем