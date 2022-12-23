Педри: «Месси — лучший игрок всех времён»

Полузащитник «Барселоны» и испанской национальной команды Педри поделился мнением о триумфе Лионеля Месси на чемпионате мира - 2022.

«Месси выиграл чемпионат мира? Я всегда говорил одно: если у сборной Испании не было шанса выиграть титул, то пусть это сделают Аргентина и Лионель Месси, он это заслужил. Лео — лучший игрок всех времён», — приводит слова молодого футболиста BarcaUniversal. Также хавбек рассказал, почему он до сих пор не поздравил великого аргентинца с победой на турнире.

Напомним, что Аргентина выиграла третий в истории трофей сильнейшей сборной мира, взяв верх в решающей встрече над Францией.