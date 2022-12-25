Эвра: «После победы на чемпионате мира Месси перестанет жить в тени Марадоны»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Патрис Эвра выразил мнение, что после долгожданной победы лидера национальной команды Аргентины Лионеля Месси на чемпионате мира, он перестанет жить в тени легендарного Диего Марадоны.

«Аргентинские болельщики никогда не забудут Марадону, но прямо сейчас лучший игрок мира для них — это Месси», — цитирует Эвра Sportskeeda.

Также француз призвал прекратить споры на тему того, кто лучше — Месси или Криштиану Роналду. Эвра полагает, что у каждого должно быть своё мнение на этот счёт.

Отметим, что этот кубок мира стал для южноамериканской сборной первым с 1986 года. Месси, забивший на мундиале семь голов в семи встречах, был признан лучшим игроком турнира.