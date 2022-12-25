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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Эвра: «После победы на чемпионате мира Месси перестанет жить в тени Марадоны»

25 Декабря 2022 • 10:55 Комментировать
Аргентина
3:3
Франция
окончен после пенальти

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Патрис Эвра выразил мнение, что после долгожданной победы лидера национальной команды Аргентины Лионеля Месси на чемпионате мира, он перестанет жить в тени легендарного Диего Марадоны.

«Аргентинские болельщики никогда не забудут Марадону, но прямо сейчас лучший игрок мира для них — это Месси», — цитирует Эвра Sportskeeda.

Также француз призвал прекратить споры на тему того, кто лучше — Месси или Криштиану Роналду. Эвра полагает, что у каждого должно быть своё мнение на этот счёт.

Отметим, что этот кубок мира стал для южноамериканской сборной первым с 1986 года. Месси, забивший на мундиале семь голов в семи встречах, был признан лучшим игроком турнира.   

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Евро-Футбол.Ру,
Диего Марадона Лионель Месси Патрис Эвра
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