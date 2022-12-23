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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Ребров прокомментировал сейв Мартинеса на последних минутах финала ЧМ

23 Декабря 2022 • 20:18 Комментировать
Аргентина
3:3
Франция
окончен после пенальти

Бывший голкипер московского «Спартака» Артём Ребров прокомментировал спасительный сейв вратаря сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса. Напомним, в конце дополнительного времени матча со сборной Франции Мартинес отбил удар в упор от Рандаля Коло-Муани и сохранил ничейный счёт на табло – 3:3. А в послематчевой серии пенальти точнее и удачливее были игроки «альбиселесте» - 4:2.

«Располагался Мартинес очень высоко. Если бы на месте Коло-Муани был Мбаппе, он бы просто перекинул Мартинеса», - цитирует Реброва Sports.ru.

Но как добавил Ребров, это не претензия, а просто констатация факта, так как Мартинес вышел из этой ситуации героем.

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Евро-Футбол.Ру,
Артём Ребров Эмилиано Мартинес
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