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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Месси предложили огромные деньги за накидку с церемонии ЧМ-2022

23 Декабря 2022 • 20:55 Комментировать (3)
Аргентина
3:3
Франция
окончен после пенальти

Представитель парламента Омана Ахмед Аль-Барвани обратился к звезде сборной Аргентины Лионелю Месси с просьбой продать накидку, в которой он праздновал триумф на чемпионате мира – 2022.

«Мой дорогой друг, от имени Султаната Омана я хочу поздравить вас с победой на чемпионате мира. Арабский бешт является символом рыцарства и мудрости. Я хочу предложить вам за него один миллион долларов», - оставил сообщение Аль-Барвани в социальных сетях.

Месси вместе со сборной Аргентины отпраздновал победу над Францией (3:3, 4:2 пен.) в финале ЧМ. Лионель был признан лучшим футболистом по итогам турнира.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины
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Комментарии (3)
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Alex1972
23 Декабря 2022 в 21:33
Месси не глуп... Лет через 20 она будет стоить пол лярда...
ингерман
23 Декабря 2022 в 21:04
ай хотя нец.. низзя атдавац.. аура ослабнец.. ента симвал шампиньонства - мая прелесть! А-ха-ха-ха! )))
ингерман
23 Декабря 2022 в 20:59
ай был бы он велик так бы атдал.. бесплацно т.е. дадом.. )))
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