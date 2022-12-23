Месси предложили огромные деньги за накидку с церемонии ЧМ-2022

Представитель парламента Омана Ахмед Аль-Барвани обратился к звезде сборной Аргентины Лионелю Месси с просьбой продать накидку, в которой он праздновал триумф на чемпионате мира – 2022.

«Мой дорогой друг, от имени Султаната Омана я хочу поздравить вас с победой на чемпионате мира. Арабский бешт является символом рыцарства и мудрости. Я хочу предложить вам за него один миллион долларов», - оставил сообщение Аль-Барвани в социальных сетях.

Месси вместе со сборной Аргентины отпраздновал победу над Францией (3:3, 4:2 пен.) в финале ЧМ. Лионель был признан лучшим футболистом по итогам турнира.