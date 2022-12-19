Писарев похвалил тренера сборной Аргентины

Известный российский тренер Николай Писарев в разговоре с журналистами высоко оценил работу наставника аргентинской сборной Лионеля Скалони на катарском мундиале.

Писарев сказал «Матч ТВ», что аргентинский тренер сделал правильные выводы после поражения в первом матче группового этапа от Саудовской Аравии. Российский специалист отметил, что Скалони усадил на скамейку Лаутаро Мартинеса и постоянно менял схему.

«Скалони грамотно подстраивался под соперника и создал команду, которая помогла Месси выиграть чемпионат мира», - добавил Писарев.

Напомним, что аргентинская сборная в финальном матче чемпионата мира в серии пенальти сумела обыграть Францию. Для Аргентины этот титул стал третьим в истории.