Пинилья раскритиковал поведение Мартинеса

Бывший форвард чилийской национальной команды Маурисио Пинилья раскритиковал поведение аргентинского вратаря Эмилиано Мартинеса после финала ЧМ-2022.

«Мбаппе забил четыре мяча после четырёх ударов. Я бы обнял его, показал свою любовь, но ни в коем случае не стал бы делать так, как сделал Мартинес. Кто он такой, чтобы издеваться над Мбаппе? Этот парень станет мировой иконой», — заявил экс-нападающий, чьи слова приводит Ole.

Пинилья отметил, что никогда не вышел бы на улицу с куклой игрока, забившего в его ворота четырежды. Маурисио привёл аналогичный пример, напомнив, что чилийцы не глумились над Лионелем Месси после двух подряд побед в финалах Кубка Америки.

Эмилиано Мартинес стал лучшим голкипером ЧМ-2022, выиграв золото турнира и став героем двух серий пенальти. В финальной встрече Килиан Мбаппе оформил хет-трик в ворота Мартинеса, реализовав и послематчевый удар.