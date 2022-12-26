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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Пинилья раскритиковал поведение Мартинеса

26 Декабря 2022 • 23:10 Комментировать
Аргентина
3:3
Франция
окончен после пенальти

Бывший форвард чилийской национальной команды Маурисио Пинилья раскритиковал поведение аргентинского вратаря Эмилиано Мартинеса после финала ЧМ-2022.

«Мбаппе забил четыре мяча после четырёх ударов. Я бы обнял его, показал свою любовь, но ни в коем случае не стал бы делать так, как сделал Мартинес. Кто он такой, чтобы издеваться над Мбаппе? Этот парень станет мировой иконой», — заявил экс-нападающий, чьи слова приводит Ole. 

Пинилья отметил, что никогда не вышел бы на улицу с куклой игрока, забившего в его ворота четырежды. Маурисио привёл аналогичный пример, напомнив, что чилийцы не глумились над Лионелем Месси после двух подряд побед в финалах Кубка Америки.

Эмилиано Мартинес стал лучшим голкипером ЧМ-2022, выиграв золото турнира и став героем двух серий пенальти. В финальной встрече Килиан Мбаппе оформил хет-трик в ворота Мартинеса, реализовав и послематчевый удар.

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Евро-Футбол.Ру,
Маурисио Пинилья Эмилиано Мартинес
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