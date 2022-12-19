Вилков похвалил бригаду Марциняка за работу на финале ЧМ

Бывший арбитр РПЛ Михаил Вилков поделился мнением о работе судейской бригады на вчерашнем финале чемпионата мира по футболу. Главный матч мундиаля, напомним, обслуживала судейская бригада во главе с поляком Шимоном Марциняком.

«Он отработал уверенно и достойно, пусть первый пенальти и был «легковесным». В матче всё было по уму», - цитирует Вилкова Metaratings.

Отметим, что в финальной игре Марциняк назначил аж три пенальти. Два из них – в ворота сборной Аргентины, один – в ворота французов.

Увлекательный матч (3:3) завершился лишь серией пенальти, где удача улыбнулась аргентинской сборной - 4:2.