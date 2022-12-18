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АРГЕНТИНА - ЧЕМПИОНЫ МИРА
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Месси заявил, что продолжит играть за сборную Аргентины после победы на ЧМ

18 Декабря 2022 • 23:40 Комментировать (1)
Аргентина
3:3
Франция
окончен после пенальти

Лидер сборной Аргентины Лионель Месси после победы на чемпионате мира в Катаре заявил, что не уйдёт из сборной и продолжит играть за «альбиселесте», ведь теперь у игроков будет три звезды чемпионов мира на игровой форме.

«Я люблю футбол, то, чем я занимаюсь. Мне нравится быть в сборной, и я хочу продолжить выступать за неё, поиграть ещё, будучи чемпионом мира», - цитирует Месси TyC Sports.

Отметим, что Месси в игре против сборной Франции отличился дублем. После финального свистка аргентинца признали лучшим игроком встречи. Завоеванный в Катаре титул стал для Месси первым титулом чемпиона мира по футболу.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины
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Комментарии (1)
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Alex1972
18 Декабря 2022 в 23:51
Геша напрягся ещё сильней... Хе..
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Окончен после пенальти
Аргентина Аргентина
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