Месси заявил, что продолжит играть за сборную Аргентины после победы на ЧМ

Лидер сборной Аргентины Лионель Месси после победы на чемпионате мира в Катаре заявил, что не уйдёт из сборной и продолжит играть за «альбиселесте», ведь теперь у игроков будет три звезды чемпионов мира на игровой форме.

«Я люблю футбол, то, чем я занимаюсь. Мне нравится быть в сборной, и я хочу продолжить выступать за неё, поиграть ещё, будучи чемпионом мира», - цитирует Месси TyC Sports.

Отметим, что Месси в игре против сборной Франции отличился дублем. После финального свистка аргентинца признали лучшим игроком встречи. Завоеванный в Катаре титул стал для Месси первым титулом чемпиона мира по футболу.