Лисандро Мартинес рассказал, что для Аргентины значит чемпионский титул

Аргентинский защитник Лисандро Мартинес рассказал, что значит для страны победа в чемпионате мира - 2022.

«Вы должны быть готовы, и когда вы увидите футболку, герб и столько миллионов аргентинцев позади вас, вы должны отдать свою жизнь за всех них. Это меньшее, что мы можем сделать для них. Для нас вызывать улыбку на лицах аргентинцев — огромная гордость», — приводит слова футболиста издание TyC Sports.

Напомним, что «альбиселесте» выиграли третий в истории титул чемпионов мира по итогам катарского мундиаля, взяв верх в финале у Франции.