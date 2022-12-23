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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Лисандро Мартинес рассказал, что для Аргентины значит чемпионский титул

23 Декабря 2022 • 21:37 Комментировать
Аргентина
3:3
Франция
окончен после пенальти

Аргентинский защитник Лисандро Мартинес рассказал, что значит для страны победа в чемпионате мира - 2022.

«Вы должны быть готовы, и когда вы увидите футболку, герб и столько миллионов аргентинцев позади вас, вы должны отдать свою жизнь за всех них. Это меньшее, что мы можем сделать для них. Для нас вызывать улыбку на лицах аргентинцев — огромная гордость», — приводит слова футболиста издание TyC Sports.

Напомним, что «альбиселесте» выиграли третий в истории титул чемпионов мира по итогам катарского мундиаля, взяв верх в финале у Франции.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Аргентины Лисандро Мартинес
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