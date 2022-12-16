Непомнящий: «Мне хотелось бы, чтобы этот чемпионат был имени Месси»

Российский тренер Валерий Непомнящий высказался в преддверии финала чемпионата мира 2022 года между сборными Аргентины и Франции.

«Мне кажется, что у французов команда посильнее, чем у аргентинцев, но мне хотелось бы, чтобы победила Аргентина, и чтобы этот чемпионат был имени Месси», — приводит слова Непомнящего портал Rusfootball.

Напомним, в полуфинале мундиаля Аргентина одолела Хорватию со счетом 3:0, а Франция оказалась сильнее Марокко (2:0). Финал чемпионата мира между аргентинцами и французами пройдет 18 декабря, начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.