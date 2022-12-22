Скалони рассказал, что иметь в составе Месси - это роскошь

Рулевой сборной Аргентины Лионель Скалони верит, что лучший игрок чемпионата мира в Катаре и его тёзка Лионель Месси продолжит выступать за «альбиселесте» аж до мундиаля 2026 года, который пройдёт в США, Мексике и Канаде.

Он заявил, что Месси в команде – это роскошь и верит, что это был не последний чемпионат мира в карьере семикратного обладателя «Золотого мяча», передаёт Eltrece TV.

В возрасте 35 лет Месси впервые в своей звёздной карьере стал чемпионом мира по футболу и выиграл, похоже, все трофеи, которые только можно было выиграть. Во время следующего чемпионата мира Месси будет уже 39 лет.