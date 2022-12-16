Главный рефери финала ЧМ: «Сделаем всё, чтобы после матча о судьях не сказали ни слова»

Польский судья Шимон Марциняк, который обслужит финальный матч чемпионата мира – 2022, поделился своими ожиданиями от поединка.

«Жду отличного футбола. Франция и Аргентина – великие команды, за которые играют потрясающие футболисты. Наша бригада уже работала на их матчах в Катаре, так что мы знакомы. Это большая честь для нас, мы будем стараться. Сделаем все, чтобы после финала о работе судей не было сказано ни слова», - передает слова рефери Przeglad Sportowy.

Финал Аргентина - Франция состоится в воскресенье, 18 декабря, начало встречи запланировано в 18:00 по московскому времени.