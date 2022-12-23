Дюгарри: «Жиру провалил финал»

Сборная Франции проиграла в финале чемпионата мира аргентинцам, хотя и дотянула до серии пенальти. Самым неудачным для команды Дидье Дешама стал первый тайм, в конце которого наставник французской команды даже убрал с поля Оливье Жиру. Кристоф Дюгарри, бывший нападающий «Милана» и «Барселоны», ставший в 1998 году чемпионом мира со сборной Франции, очень переживает за неудачный отрезок в финале чемпионата мира.

- 80 минут блэкаута. Ничего не получалось. Катастрофа в работе с мячом, катастрофа в единоборствах. Гризманн и Дембеле смотрелись беспомощно, Жиру провалился, оставаясь без мячей. Немыслимо, - цитирует слова Дюгарри pianetamilan.it.