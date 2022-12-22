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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Аргентинские фанаты подожгли щит с изображением Мбаппе видео

22 Декабря 2022 • 12:16 Комментировать (1)
Аргентина
3:3
Франция
окончен после пенальти

Сборная Аргентины переиграла в финальном матче чемпионата мира французов, после чего практически вся страна высыпала на улицу и до сих пор празднует этот триумф.

Но празднования не всегда можно назвать корректными - так, в Сети появилось достаточно отталкивающее видео того, как аргентинцы сжигают щит с изображением Килиана Мбаппе, автора хет-трика в финальном матче.

При этом конкретно к Мбаппе у аргентинцев вряд ли должны быть какие-либо претензии - он не отмечался скандальными заявлениями или грубыми действиями против игроков сборной Аргентины, к тому же, он является, как-никак одноклубником Лионеля Месси. 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Аргентины Сборная Франции Килиан Мбаппе
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Комментарии (1)
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Alex1972
22 Декабря 2022 в 12:22
Дикий народ.. Дети гор... А-ха-ха-ха ..
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