Сборная Аргентины переиграла в финальном матче чемпионата мира французов, после чего практически вся страна высыпала на улицу и до сих пор празднует этот триумф.

Но празднования не всегда можно назвать корректными - так, в Сети появилось достаточно отталкивающее видео того, как аргентинцы сжигают щит с изображением Килиана Мбаппе, автора хет-трика в финальном матче.

При этом конкретно к Мбаппе у аргентинцев вряд ли должны быть какие-либо претензии - он не отмечался скандальными заявлениями или грубыми действиями против игроков сборной Аргентины, к тому же, он является, как-никак одноклубником Лионеля Месси.