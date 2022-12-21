Осимхен: «И Месси, и Роналду очень важны для футбола»

Форвард «Наполи» Виктор Осимхен сравнил двух звёзд мирового футбола в нашем веке – аргентинца Лионеля Месси и португальца Криштиану Роналду.

«После успеха Аргентины можно ли называть Месси лучшим? Я также люблю Криштиану Роналду, они оба очень важны для футбола», - пишет Il Matino.

Лионель Месси в 35 лет, напомним, впервые стали чемпионом мира по футболу. Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду, с которым Месси не сравнивает только ленивый, вылетел со своей сборной на стадии четвертьфинала от команды Марокко (0:1). Добавим, что и на клубном уровне Роналду не блещет – во время мундиаля он разорвал контракт с «Манчестер Юнайтед» и теперь находится без клуба.

Ранее нигериец признался, что смотрел каждый матч чемпионата мира в Катаре.

