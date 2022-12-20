Канчельскис раскритиковал судейство на ЧМ-2022

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о судействе на катарском чемпионате мира.

«VAR вообще какое-то безобразие! Сидят 12 судей — это полноценный состав, и никто из них не может принять решение. На чемпионате мира было безобразное судейство, которое вообще я когда-либо видел. Даже в наше время такого судейства не видел! Это безобразие. Они не могут инициативу на себя взять», — приводит слова экс-футболиста российской сборной издание «Чемпионат». Канчельскис считает, что в такой ситуации система видеоассистента не имеет смысла.

Напомним, что лучшей командой ЧМ-2022 стала аргентинская сборная, в потрясающем финале обыгравшая Францию в серии пенальти.