Саттон: «Аргентина проделала лучшую работу»

Бывший английский бомбардир Крис Саттон считает заслуженной победу сборной Аргентины в чемпионате мира. Напомним, что накануне аргентинцы обыграли в серии пенальти французскую команду, в то время как в основное и дополнительное время команды забили друг другу по три мяча.

- Какая игра! Какая концовка! Заслуживала ли Аргентина победу? Они лучше поработали над всей пьесой. Они выполнили работу. Думаю, теперь страна будет праздновать всю ночь и завтра тоже, - цитирует слова Саттона BBC Sport.

Напомним, что сборная Аргентины не выигрывала чемпионат мира долгих 36 лет, лишь Италия ждала в свое время еще дольше - 44 года между 1938 и 1982 годами.