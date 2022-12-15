Раньери поделился ожиданиями от финала

Известный итальянский специалист Клаудио Раньери поделился своими ожиданиями от финала чемпионата мира, в котором сойдутся сборные Франции и Аргентины. Раньери надеется на то, что финал не пройдет под знаком тактической борьбы, а подарит любителям футбола и какой-то спектакль.

- Мой прогноз? В таких матчах ничего точно не спрогнозируешь. Надеюсь, что игра будет зрелищной, а не сугубо тактической. Весь мир будет смотреть на поединок двух лучших сборных в мире. Франция прошла Марокко, хотя весь мир, конечно, болел именно за Марокко. Люди любят подобные красивые сказки, - цитирует Раньери La Gazzetta Dello Sport.