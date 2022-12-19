Путин отреагировал на чемпионство сборной Аргентины

Президент России Владимир Путин не остался в стороне от финала чемпионата мира – 2022 по футболу. Он поздравил своего коллегу из Аргентины Альберто Фернандеса с триумфом «альбиселесте» в Катаре.

«Владимир Путин переговорил по телефону с президентом Аргентины Фернандесом и тепло поздравил его с победой сборной Аргентины на чемпионате мира по футболу», - рассказал корреспонденту ТАСС пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

Напомним, что сборная Аргентины победила Францию в финале чемпионата мира в серии пенальти – 4:2. В игровое время соперники расписали мировую со счетом 3:3.