Хакими стал лидером ЧМ-2022 по количеству отборов

Сборная Марокко проиграла Хорватии в матче за бронзовые медали чемпионата мира в Катаре со счетом 1:2.

Забитыми голами отличились Йошко Гвардиол, Мислав Оршич и Ашраф Дари.

Игрок марокканской команды Ашраф Хакими совершил 27 отборов за все матчи на ЧМ-2022, став лучшим по этому показателю на турнире.

Последним футболистом, совершившим большее количество отборов на одном чемпионате мира, был защитник аргентинской национальной команды Хавьер Маскерано на ЧМ-2014 (30).

В решающем поединке мундиаля сыграют команды Аргентины и Франции. Матч начнется 18 декабря в 18:00 по московскому времени. Сайт LiveResult.ru предоставит текстовую трансляцию.