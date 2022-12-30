Дешам находится в шаге от продления контракта со сборной Франции

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам, похоже, сохранит свой пост.

Нынешнее соглашение специалиста истекает в конце декабря. Французская футбольная федерация выразила заинтересованность в продолжении сотрудничества после катарского чемпионата мира, где сборная Франции добралась до финала, и решение оставалось за самим Дешамом. По информации Le Parisien, рулевой готов продолжить работу с «трёхцветными» – он вот-вот поставит свою подпись под новым трудовым договором.

Дидье Дешам занимает должность главного тренера сборной Франции с лета 2012 года. Главное достижение команды под его руководством – победа на ЧМ-2018 в России.