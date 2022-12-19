​Де Пауль грубо оскорбил критиков в прямом эфире

Полузащитник сборной Аргентины Родриго де Пауль оскорбил своих критиков после победы на чемпионате мира – 2022. Произошло это во время прямого эфира в одной из социальных сетей.

«Мы навсегда в истории. А кто сомневался во мне, пускай сосут мой *** [мужской половой орган]», - сказал де Пауль, не сдерживая эмоций.

Напомним, что сборная Аргентины в финальном матче чемпионата мира в воскресенье вечером обыграла Францию в серии послематчевых пенальти после ничьей со счётом 3:3 по итогам 120 минут игрового времени. Аргентинцы стали чемпионами мира впервые за 36 лет.

На клубном уровне Родриго де Пауль представляет «Атлетико».