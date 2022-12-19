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АРГЕНТИНА - ЧЕМПИОНЫ МИРА
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

​Де Пауль грубо оскорбил критиков в прямом эфире

19 Декабря 2022 • 15:19 Комментировать (2)
Аргентина
3:3
Франция
окончен после пенальти

Полузащитник сборной Аргентины Родриго де Пауль оскорбил своих критиков после победы на чемпионате мира – 2022. Произошло это во время прямого эфира в одной из социальных сетей.

«Мы навсегда в истории. А кто сомневался во мне, пускай сосут мой *** [мужской половой орган]», - сказал де Пауль, не сдерживая эмоций.

Напомним, что сборная Аргентины в финальном матче чемпионата мира в воскресенье вечером обыграла Францию в серии послематчевых пенальти после ничьей со счётом 3:3 по итогам 120 минут игрового времени. Аргентинцы стали чемпионами мира впервые за 36 лет.

На клубном уровне Родриго де Пауль представляет «Атлетико».

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Аргентины Родриго де Пауль
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Комментарии (2)
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ARTUR
19 Декабря 2022 в 16:04
брутальный чудик
ингерман
19 Декабря 2022 в 15:33
На клубном уровне Родриго де Пауль представляет «Атлетико»
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ай.. кто бы самневалси.. кхе-кхе.. )))
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