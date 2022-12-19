Гинер: «Месси — гений? В сборной Аргентины достаточно гениев»

Президент ЦСКА Евгений Гинер высказался о сборной Аргентины, которая вчера, 18 декабря, в финале чемпионата мира обыграла Францию (3:3, 4:2 — пен).

По мнению Гинера, в южноамериканской команде есть достаточно хороших футболистов и помимо Лионеля Месси.

«Месси — гений? В сборной Аргентины достаточно гениев», — цитирует Гинера «Чемпионат».

Напомним, что 35-летний Месси был признан лучшим игроком турнира. В семи проведённых матчах аргентинский нападающий забил семь голов и отдал три результативные передачи. На данный момент Лионель уверенно возглавляет рейтинг лучших бомбардиров в истории своей национальной команды, опережая ближайшего преследователя Габриэля Батистуту на 43 мяча.