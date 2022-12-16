Шалимов мечтает о победе Месси в чемпионате

В Катаре подходит в своей кульминации чемпионат мира по футболу, в финальном матче сразятся сборные Франции и Аргентины. Игорь Шалимов, бывший игрок российской сборной, жаждет увидеть триумф Лионеля Месси, который не случился в 2014 году - тогда Аргентина проиграла в финале Германии. Он признался, что будет болеть за лидера аргентинской команды, Шалимов уверен, что Месси возьмет свое.

- Это в хорошем смысле матёрый волк, и своего он уже не упустит. Думаю, сейчас весь футбольный мир мечтает, чтобы Лионель наконец-то выиграл чемпионат. И я в этом смысле — не исключение, - цитирует слова Шалимова Betonmobile.ru.