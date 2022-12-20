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Тчуамени: «Тяжело принять поражение в финале, сожалею о незабитом пенальти»

20 Декабря 2022 • 02:36 Комментировать
Аргентина
3:3
Франция
окончен после пенальти

Полузащитник сборной Франции Орельен Тчуамени обратился к болельщикам.

«Трёхцветные» добрались до финала на втором мундиале подряд, но в этот раз не подняли над головой кубок – Аргентина оказалась точнее в серии послематчевых пенальти после ничьей 3:3 в основное и дополнительное время. В составе французов забить с точки не смогли Кингсли Коман и Орельен Тчуамени.

«Потребуется время, чтобы осознать произошедшее и смириться с разочаровывающим итогом. Я взялся исполнять пенальти, но потерпел неудачу, о чём очень сожалею.

Я убеждён в том, что сборную Франции ждёт светлое будущее, особенно при вашей поддержке», – написал в социальных сетях футболист мадридского «Реала».

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Орельен Тчуамени
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