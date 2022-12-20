Тчуамени: «Тяжело принять поражение в финале, сожалею о незабитом пенальти»

Полузащитник сборной Франции Орельен Тчуамени обратился к болельщикам.

«Трёхцветные» добрались до финала на втором мундиале подряд, но в этот раз не подняли над головой кубок – Аргентина оказалась точнее в серии послематчевых пенальти после ничьей 3:3 в основное и дополнительное время. В составе французов забить с точки не смогли Кингсли Коман и Орельен Тчуамени.

«Потребуется время, чтобы осознать произошедшее и смириться с разочаровывающим итогом. Я взялся исполнять пенальти, но потерпел неудачу, о чём очень сожалею.

Я убеждён в том, что сборную Франции ждёт светлое будущее, особенно при вашей поддержке», – написал в социальных сетях футболист мадридского «Реала».