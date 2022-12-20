Глен Джонсон: «Финал ЧМ-2022 лучше камбэка «Ливерпуля» в ЛЧ-2005»

Бывший футболист «Ливерпуля» Глен Джонсон поделился впечатлениями от финала чемпионата мира – 2022, в котором встречались сборные Аргентины и Франции.

«Это лучший финал, что я видел. Здесь было все: хорошая игра в атаке, отличные действия в обороне, голы, сэйвы. Этот матч лучше финала Лиги чемпионов в Стамбуле, когда «Ливерпуль» оформил камбэк. Финал чемпионата мира – главный поединок в футболе», - передает слова Джонсона Midnite.

Аргентина победила Францию (3:3, 4:2 по пенальти) и стала в третий раз чемпионом мира. До этого «альбиселесте» выигрывали мундиаль в 1978 и 1986 годах.