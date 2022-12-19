Федун: «Я видел много финалов, но Аргентина - Франция - лучший»

Экс-владелец московского «Спартака» Леонид Федун поделился мнением о финальном поединке чемпионата мира – 2022, в котором сыграли сборные Аргентины и Франции.

«Это лучший финал чемпионата мира, который я видел. Я видел много финалов ЧМ, но Аргентина - Франция - лучший. Восторг!» - передает слова Федуна издание «Чемпионат».

Финальная встреча завершилась вничью со счетом 3:3. За Аргентину забивали Лионель Месси (дубль) и Анхель ди Мария. В составе Франции хет-триком отметился Килиан Мбаппе.

Судьба матча решилась в серии послематчевых пенальти, в которой точнее оказались южноамериканцы – 4:2.