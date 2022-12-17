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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Жиру вряд ли выйдет в старте в финале ЧМ-2022 против Аргентины

17 Декабря 2022 • 22:08 Комментировать
Аргентина
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Франция
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Через 18 ч. 25 мин.

Нападающий сборной Франции Оливье Жиру рискует начать финальный матч чемпионата мира – 2022 на скамейке запасных.

После полуфинальной встречи с Марокко, в которой французы победили со счётом 2:0, Жиру чувствовал боль в колене, однако во Франции считали, что повреждение не помешает 36-летнему форварду сыграть в финале. По информации L’Equipe, повод для опасений всё же есть: у футболиста «Милана» до сих пор болит колено, и он сомневается, что сможет появиться на поле в стартовом составе.

Матч Франция – Аргентина начнётся 18 декабря в 18:00 по московскому времени.

Оливье Жиру – второй после Килиана Мбаппе бомбардир «трёхцветных» в рамках катарского мундиаля. В его активе четыре гола.

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Сборная Аргентины Сборная Франции Оливье Жиру
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АРГЕНТИНА ФРАНЦИЯ
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