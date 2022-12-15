Капелло: «До полуфинала Месси ходил по полю пешком»

Известный итальянский экс-тренер Фабио Капелло рассказал, что думает об игре Лионеля Месси на чемпионате мира в Катаре.

Сборная Аргентины добралась до финала мундиаля, где сыграет против Франции, а на счету 35-летнего капитана команды пять забитых мячей и три результативных паса, включая гол и ассист в полуфинале.

По мнению Капелло, в поединке с Хорватией мир увидел «прежнего Месси», чего нельзя сказать о предыдущих встречах: «Месси снова стал тем самым Месси – но касается это только полуфинального матча против Хорватии, ведь до этого он ходил по полю пешком», – отметил итальянец, которого цитирует журналист Альфредо Педулла.