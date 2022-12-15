Антонио Валенсия: «Победа Аргентины в финале ЧМ-2022 важна для всей Южной Америки»

Бывший эквадорский нападающий Антонио Валенсия рассказал, почему триумф сборной Аргентины необходим южноамериканскому футболу.

С тех пор, как Бразилия завоевала золото мундиаля-2002, трофей доставался только представителям Европы – Италии, Испании, Германии и Франции. В предстоящем финале сборная Франции встретится с Аргентиной.

«Южноамериканские сборные не побеждали на чемпионате мира уже двадцать лет, и это действительно должно нас беспокоить, – считает Валенсия. – С тех пор Европа значительно опередила Южную Америку во многих аспектах, и если Аргентина не выиграет в финал в этот раз, нам, возможно, придётся ждать нового южноамериканского чемпиона ещё 20 лет. Победа аргентинцев позволит сократить образовавшуюся пропасть между континентами», – написал в колонке The Athletic Валенсия.