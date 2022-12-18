Сборная Аргентины выиграла уже шесть послематчевых серий пенальти в чемпионатах мира - это рекорд

Сборная Аргентины стала чемпионом мира, в финале катарского турнира команда Лионеля Месси переиграла сборную Франции, лучше исполнив послематчевые пенальти. Как выяснилось, это была уже шестая победа аргентинской сборной в серии послематчевых пенальти на чемпионатах мира, что стало новым рекордом турнира. Ни одна другая команда не выигрывала так часто в послематчевых пенальти.

Также Аргентина стала третьей командой, взявшей титул после серии пенальти - первой была сборная Бразилии в 1994 году, второй - итальянская команда в 2006. А вот сборная Франции в 21-м веке еще не выигрывала серию пенальти.