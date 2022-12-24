Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

В Аргентине ответили на требование французов переиграть финал ЧМ-2022

24 Декабря 2022 • 14:25 Комментировать (7)
Аргентина
3:3
Франция
окончен после пенальти

Фанаты сборной Аргентины отреагировали на петицию французских болельщиков с призывом провести переигровку финального матча чемпионата мира – 2022. Поклонники «альбиселесте» на портале Change.org создали петицию с заголовком «Франция, прекращай ныть».

«С момента нашего триумфа в финале ЧМ французы не перестают ныть. Они жалуются и не признают, что Аргентина стала чемпионом мира. Мы просим, чтобы Франция перестала ныть и признала, что Лео Месси – лучший в мире, а Мбаппе – его сын», - говорится в публикации южноамериканцев.

В финале Аргентина победила Францию в серии пенальти – 4:2. Игровое время завершилось вничью – 3:3.

Во Франции требуют переиграть финал ЧМ-2022

Оценить новость
- 2
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Аргентины Сборная Франции
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (7)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
ARTUR
24 Декабря 2022 в 14:37
Реально лягушатники задолбали , начиная с верхушки власти заканчивая этим ублюдочным гомодрилом , и как можно было назвать его сыном Месси , тот наверное блеванул где то .. французы позорники , как были дрищами так и продолжают , и как быстро они окислились , а какие были там игроки Тигана , Лыкомб ,Платини , Папен , Жирес... а потом пришла вот эта чернь , среди них был белый только Бартез , Зидану наверное стыдно . Фиг он пойдет в эту сборную ..
типафутбольныйаналитик
24 Декабря 2022 в 14:50
Вот только эта чернь два раза выводила сборную Францию в финал Кубка мира, и один раз победила его.
И не понимаю причем тут игроки сборной, если нытье поднимают болельщики сборной Франции.
Считаю ваши предьявления в сторону французских игроков необоснованной и расисткой по причине вскольз упомянутого вами их цвета кожи.
ARTUR
24 Декабря 2022 в 15:10
я НЕ В СКОЛЬЗЬ , я прямо говорю что они черные!!! или не черные ?? если они вам белые , то обратитесь к окулисту что ли , и это не рассизм, рассизм это там где написано , только для белых , или преклонять колено перед гомодрилами , вот это тоже расизм , а так уж как есть ну черные они , и мне по барабану и настолько пенисуально безразлично куда они выходили , как они выходили , на данный момент они ноют , начиная с мбапы , которфй обезьяна заканчивая чиновниками различных рангов .
Viva Barcelona
24 Декабря 2022 в 15:18
Льорис,Павар, Люка Эрнандез, Тео Эрнандез, Рабьо, Жиру, Гризманн-они все " чёрные "?! Тебе именно нужно обратиться к окулисту, даже более того, к психиатру, так как у тебя не только проблемы со зрением, но и с головой, имбецилл одноклеточный. Повторюсь, не тебе, чурбану-кочегару говорить о французских неграх. Они-французы африканского происхождения, а ты базарнвя бабка из условной Нахичевани))
Viva Barcelona
24 Декабря 2022 в 15:25
Не обращай внимания на этого дебила, он не соображает, что говорит и пишет, с катушек давно уже слетел)))
Viva Barcelona
24 Декабря 2022 в 15:23
Только один Бартез?!! Капец, ты контуженный🤣🤣🤣Бартез, Лизаразю, Саньоль, Лебеф, Пирес Жюли,,Пети, Зидан,Гиварш, Дюгарри-вот краткий перечень белых французов. Прекращай тут вонять, твои истеричные вопли всем уже надоели, дегенерат.
Антидыня
24 Декабря 2022 в 14:34
С удовольствием подпишемся под аргентинской петицией, скидывайте ссылочку )))
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 24 Декабря
15:42 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Бенту: «Сегодня сборная не так сильно зависит от Роналду»
15:08 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Митрюшкин: «Эмилиано Мартинес заслужил «Золотую перчатку»
15:02 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Черчесов сравнил победы сборных России и Марокко над Испанией
14:47 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Черчесов высказался о поведении Эмилиано Мартинеса
14:11 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Дюков: «Жаль, что Россия не сыграла на ЧМ-2022»
14:05 · Чемпионат мира 2022 по футболу
«Ну не дебилы?»: Быстров грубо высказался в сторону ФИФА 1
14:04 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Президент «Баварии» считает, что оставить Флика на посту главного тренера сборной Германии было правильным
13:51 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Черчесов назвал главное открытие чемпионата мира
13:49 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Рианчо считает, что в будущем Абаскаль может возглавить сборную Испании
13:11 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Эмилиано Мартинес: «Мечтал помочь Месси выиграть чемпионат мира»
12:55 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Черчесов назвал лучшего вратаря чемпионата мира - 2022
12:46 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Крооса обвинили в провале сборной Германии на чемпионате мира
12:32 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Министр спорта Франции: «Празднования Аргентины смотрелись жалко» 1
12:07 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Ребров назвал лучшего вратаря ЧМ-2022 - это не Мартинес
11:53 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Экс-игрок «Спартака»: «Роналду - эгоист, сам себе звезда»
Все новости
Рекомендуем