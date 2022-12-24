В Аргентине ответили на требование французов переиграть финал ЧМ-2022

Фанаты сборной Аргентины отреагировали на петицию французских болельщиков с призывом провести переигровку финального матча чемпионата мира – 2022. Поклонники «альбиселесте» на портале Change.org создали петицию с заголовком «Франция, прекращай ныть».
«С момента нашего триумфа в финале ЧМ французы не перестают ныть. Они жалуются и не признают, что Аргентина стала чемпионом мира. Мы просим, чтобы Франция перестала ныть и признала, что Лео Месси – лучший в мире, а Мбаппе – его сын», - говорится в публикации южноамериканцев.
В финале Аргентина победила Францию в серии пенальти – 4:2. Игровое время завершилось вничью – 3:3.
И не понимаю причем тут игроки сборной, если нытье поднимают болельщики сборной Франции.
Считаю ваши предьявления в сторону французских игроков необоснованной и расисткой по причине вскольз упомянутого вами их цвета кожи.
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