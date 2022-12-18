Месси установил рекорд по голам на крупных турнирах среди южноамериканских игроков

Лидер сборной Аргентины и новоиспечённый чемпион мира Лионель Месси забил 26 голов на крупных турнирах. В них мы включаем чемпионаты мира по футболу и Кубок Америки.

Таким образом, Месси обошёл бразильца Роналдо. У него было 25 голов в совокупности на мундиалях и Кубках Америки.

Напомним, накануне мировое первенство в Катаре завершилось эпичной победой сборной Аргентины в финале. Дело дошло до серии пенальти, где мастеровитее оказались аргентинцы – 4:2. По итогу основного и дополнительного времени счёт матча – 3:3.