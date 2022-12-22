Бышовец сравнил чемпионаты мира в России и в Катаре

Знаменитый советский и российский тренер Анатолий Бышовец сравнил чемпионаты мира в России в 2018 году и в Катаре в 2022 году.

«Общее – это сюрпризы по ходу чемпионатов, фавориты покидали турнир, не выйдя в плей-офф», - цитирует Бышовца Vprognoze.ru.

Также он добавил, что многие игры на турнирах заканчивались в дополнительное время, а это говорит об интенсивности матчей.

Напомним, по мнению многих экспертов главным разочарованием в Катаре стала сборная Германии, которая не вышла из группы. Судьбу немцев повторили команды Бельгии и Уругвая, а также сборная Дании, которая и вовсе заняла в своей группе последнее место.