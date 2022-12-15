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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Федун сделал прогноз на победителя чемпионата мира

15 Декабря 2022 • 15:40 Комментировать
Аргентина
...
Франция
1 2.90 X 3.00 2 2.90
18.12 18:00

В воскресенье в финале чемпионата мира сыграют сборные Аргентины и Франции. Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун сделал прогноз на победителя финальной битвы за трофей. По его мнению, чемпионом мира снова станет сборная Франции.

Также Федун ответил на вопрос, нравится ли ему сборная Аргентины.

«Нравится, но победит Франция», - высказался Федун, чьи слова приводятся на страницах сайта «Матч ТВ».

Финальный матч чемпионата мира стартует 18 декабря в 18:00 по московскому времени.

Напомним, что в 2018 году сборная Франции стала чемпионом мира, обыграв в финале сборную Хорватии (4:2).

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Аргентины Сборная Франции Леонид Федун
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АРГЕНТИНА ФРАНЦИЯ
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